موجيريني تطالب طرفي الصراع في ليبيا بوقف فوري لإطلاق النار

طالب الاتحاد الأوروبي طرفي الصراع في ليبيا بوقف فوري للأعمال القتالية.

وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج ، قالت فريدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنها تناشد كل الأطراف الالتزام بهدنة إنسانية والرجوع إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت السياسية الإيطالية أن " الاتحاد الأوروبي سيتواصل بشكل متحد مع أطراف الصراع والأطراف الإقليمية من أجل ممارسة ضغط في هذا الاتجاه"، ونوهت إلى أنه من مصلحة جميع الأوروبيين ألا يتحول التصعيد العسكري الحالي إلى حرب أهلية حقيقية.

ورفضت موجيريني الإجابة على سؤال حول إمكانية أن تستغل عصابات التهريب الموقف الحالي في ليبيا من أجل معاودة إرسال مزيد من المهاجرين في رحلات خطيرة للقوارب صوب أوروبا.

وقالت موجيريني إن اللقاء لم يدر حول أهمية ليبيا كدولة عبور بالنسبة للمهاجرين، وأضافت أن الليبيين أنفسهم يدافعون عن السلام والاستقرار والأمن منوهة إلى أن هذا هو السبب في أن اللقاء تركز بالدرجة الأولى على مناقشة مصير ليبيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب يقوم بماوصفها بعملية "تطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية".

وردا على ذلك اعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا النفير العام للتصدي للجيش.