أعلنت مجموعة الطيران الفرنسية الهولندية "أير فرانس-كيه.إل.إم"، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي حركة ركابها خلال مارس الماضي بنسبة 2.8 % سنويا إلى ما يعادل 23.2 مليار راكب لكل كيلومتر طيران، في حين زادت طاقة تشغيل أسطول طيران الشركة خلال الشهر نفسه بنسبة 3.1 % سنويا إلى ما يعادل 26.5 مليار مقعد لكل كيلومتر طيران.

وفي الوقت نفسه بلغ معدل الإشغال على متن رحلات الشركة خلال الشهر الماضي 87.6 % بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفع عدد ركاب طائرات الشركة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4 % سنويا إلى 8.3 مليون راكب، وتضم مجموعة "أير فرانس-كيه.إل.إم" شركات "أير فرانس" و"كيه.إل.إم" و"ترانسافيا".

وأشارت الشركة إلى ارتفاع معدل حركة ركاب شركتي "أير فرانس وكيه.إل.إم" بنسبة 1.9 % سنويا إلى 21.1 مليار راكب لكل كيلومتر طيران، في حين زادت الطاقة التشغيلية بنسبة 4ر2% إلى 3ر24 مليار مقعد لكل كيلومتر طيران. وبلغ معدل الإشغال 87% بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن مارس من العام الماضي.

ووصل إجمالي عدد ركاب رحلات الشركتين خلال الشهر الماضي 1ر7 مليون راكب بزيادة نسبتها 2.7 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.