الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء

واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها الميداني، لليوم الثاني على التوالي، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصادر ميدانية قولها: إن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها التقدم المحرز ناحية "المدوار" في منطقة "المدفون"، وذلك بعد يوم من سيطرتها على جبل الغنيمي وعدد من التباب المحيطة به، مؤكدة أن القوات، وبإسناد جوي مكثف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تواصل تقدمها الميداني باتجاه منطقة "المدفون".



وتزامنت المعارك مع غارات جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية كبدت الميليشيات الحوثية عددا من الجرحى والقتلى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.



وكان الجيش اليمني أعلن، أمس السبت، تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.



وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.