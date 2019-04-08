دراسة: الاستثمار الصيني يستهدف الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج

كشفت دراسة حديثة أن المستثمرين الصينيين يشترون أكثر من مستثمرين آخرين الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية، أنه من بين أكثر من 70 ألف صفقة استحواذ جرت منذ عام 2002 في 92 دولة استحوذ المستثمرون الصينيون على 1900 شركة، من بينها 171 شركة ألمانية.

وبحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد اليوم الاثنين، فإن الشركات التي اشتراها مستثمرون صينيون يزيد حجمها في المتوسط سبع مرات مقارنة بالشركات التي اشتراها مستثمرون من دول أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل الديون في الشركات التي استحوذ عليها صينيون أعلى في المقابل بنسبة 5ر6%، كما أن متوسط الربحية في وقت إبرام صفقات الاستحواذ بلغ "صفر تقريبا، بينما كان يركز مستثمرون من دول أخرى على الشركات ذات عائدات إيجابية"، والتي تكون في الغالب شركات أرخص وليس عليها منافسة شرسة.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن تفسير تفضيل المستثمرين الصينيين لشراء الشركات المثقلة بالديون قليلة الربحية بالأفق طويل المدى للاستثمار أو إمكانيات تحسين التمويل عبر بنوك صينية حكومية.

وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن الدراسة أظهرت أن "الشركات الصينية الحكومية تطبق فعليا السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، لا سيما استراتيجية "طريق الحرير الجديد" و"صنع في الصين 2025".

وبحسب الدراسة تستهدف الشركات الصينية الحكومية المواد الخام والزراعة، بينما تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكتروني وصناعة السيارات وصناعة الآلات، وتسعى الصين لأن تصبح رائدة عالميا على نحو سريع في عشر صناعات محورية.