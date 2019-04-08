إحصاء: زيادة تفوق المتوسط في تراخيص بناء وحدات سكنية بألمانيا في يناير

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء أنه تم إصدار تراخيص لبناء عدد من الوحدات السكنية الجديدة بألمانيا خلال يناير الماضي بشكل يفوق المتوسط، وبحسب أعداد المكتب التي تم نشرها اليوم الاثنين، تمت الموافقة على بناء 27100 وحدة سكنية جديدة.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يزيد بنسبة 1ر9 بالمئة عما تم رصده في الشهر ذاته من العام الماضي، كما أنه يعد أعلى قيمة تم رصدها لشهر يناير منذ عام 2004.

وبحسب بيانات المكتب، فإن إجمالي 23700 وحدة سكنية من هذه الوحدات سيتم بنائها في مباني جديدة، ومن المقرر أن يكون نصفها تقريبا، نحو 13634 شقة منها، في مباني سكنية متعددة الطوابق، ولكن المكتب أشار أيضا إلى أن عدد المنازل المخصصة لأسرة واحدة أو أسرتين زادت أيضا.