﻿﻿بوتين: روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في إدلب بسوريا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، إن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في محافظة إدلب السورية.
وأضاف بوتين عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو ”سنسير بشكل أساسي دوريات مشتركة، من جهتين على الأقل“.