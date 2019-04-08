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﻿﻿بوتين: روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في إدلب بسوريا

موسكو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 8:24 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 8:24 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، إن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في محافظة إدلب السورية.

وأضاف بوتين عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو ”سنسير بشكل أساسي دوريات مشتركة، من جهتين على الأقل“.


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