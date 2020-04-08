غلق وتشميع 6 محال بمركز ناصر في بني سويف لمخالفة قرار الغلق

شن المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، حملة مكبرة؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

شملت الحملة المرور على العديد من المحال العامة والأنشطة التجارية لمتابعة والتأكد من الالتزام بقرارات الغلق، حيث تم غلق وتشميع 6 محال مخالفة لقرار مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة ومسئولي قسم الإشغالات والبيئة والتراخيص والشئون القانونية.