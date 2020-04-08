لوفتهانزا تنزع المقاعد من 4 طائرات ركاب لتحولها إلى طائرات شحن

صرح متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، بأن الشركة تعتزم نزع المقاعد من 4 طائرات ركاب طراز إيرباص ايه 330 لتحولها إلى طائرات شحن.

يأتي ذلك في ظل توقف شبه كامل لحركة المسافرين بسبب أزمة كورونا وازدياد أهمية الشحن الجوي لنقل المعدات اللازمة لمواجهة الجائحة.

ومن المنتظر أن يتم استخدام هذه الطائرات إلى جانب طائرات الشحن الأصلية (17 طائرة)، بالإضافة إلى طائرات ركاب أخرى تم نزع مقاعدها، في جلب المعدات المطلوبة بشكل ملح إلى ألمانيا، منها الكمامات ومعدات الحماية الطبية الأخرى.

يشار إلى أن طائرات الشحن الأصلية التابعة لشركة لوفتهانزا، استنفدت طاقتها الاستيعابية بسبب أزمة كورونا، مع غياب مشاركة طائرات الركاب العادية في تحمل جزء من البضائع المنقولة والتي تحمل في الأوقات العادية نحو 50% من إجمالي كمية البضائع المنقولة.

وتقوم طائرات الشحن بشركة لوفتهانزا برحلتين يوميا إلى الصين، وقد تراجع معدل الرحلات الأسبوعية إلى 5 رحلات فقط مع ذروة أزمة كورونا وإغلاق العديد من المصانع.

يذكر أن الشحن الجوي السريع يجري استخدامه بالدرجة الأولى للبضائع عالية القيمة مثل المنتجات الدوائية، ويبلغ سعر شحن الكيلوجرام جوا نحو 40 ضعف قيمة شحنه عبر البحر في الأوقات العادية.