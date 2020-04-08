 أردرين تسعى للحصول على مشورة قانونية حول السفينة «روبي برنسيس» - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2020 1:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أردرين تسعى للحصول على مشورة قانونية حول السفينة «روبي برنسيس»

جاسيندا أردرين
جاسيندا أردرين
ويلنجتون - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:55 ص

أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرين، أمس الثلاثاء، عن رغبتها في الحصول على مشورة قانونية حول ما إذا كانت السفينة  روبي برنسيس التي تقل مصابين بكوفيد 19 قد أوفت بجميع التزاماتها القانونية خلال رحلتها حول نيوزيلندا والتي رست في رصيف في نابير.

وقالت أردن لوسائل الاعلام في ويلينجتون  "نعاني الان من العواقب."، وفقا لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

ورست روبي برنسيس في نابير في 15/مارس، وهي واحدة من آخر السفن التي زارت ميناء بنيوزيلندا في رحلة قصيرة في نيوزيلندا قبل التوجه إلى سيدني حيث نزل منها أكثر من ألفي راكب، العديد منهم مصاب بكوفيد 19.

وكان 16 شخصا ممن ثبتت نتائج اختبارهم إيجابية بكوفيد 19 في نيوزيلندا من ركاب الخطوط الملاحية دائمة المرور بنيوزيلندا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك