الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا بأفريقيا و500 حالة وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا قد تجاوز 10 آلاف إصابة فى حين تجاوز عدد حالات الوفاة 500 حالة.

وقالت المنظمة، في تقرير وزعته في جنيف اليوم، إن وصول الفيروس إلى القارة كان بطيئا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار .. مشيرة إلى أن 52 دولة أفريقية أبلغت عن وجود حالات إصابة.

ولفتت إلى أن الفيروس لديه القدرة ليس فقط على التسبب في الوفاة ولكن أيضا إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي .. قائلة: "إن انتشار فيروس كورونا خارج المدن الكبرى في الدول الأفريقية يعنى فتح جبهة جديدة في المعركة ضده وبما يتطلب استجابة لا مركزية مصممة خصيصا للسياق المحلي".

وأكدت المنظمة أنها تعمل مع الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا لزيادة قدراتها في مجالات الاستجابة الحرجة مثل التنسيق والمراقبة والاختبار والعزلة وإدارة الحالات وتتبع الاتصال ومنع العدوى ومكافحتها ، والإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع والقدرات المختبرية.

ونوهت بأن مصر وغانا وكينيا وأثيوبيا والمغرب وتونس ونيجيريا قامت بتوسيع الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ؛ مما يسمح بإجراء اختبارات لامركزية وبما يضمن التعرف السريع على الحالات وتعقب الاتصالات والحجر الصحي وعزل المرضى وعلاجهم.

وقالت: "إن أفريقيا مازال أمامها فرصة لتقليل وإبطاء انتقال المرض"، داعية جميع البلدان إلى ضرورة الإسراع في الاستجابة الشاملة للوباء؛ بما في ذلك توليفة مناسبة من تدابير الصحة العامة المثبتة والتباعد الجسدي.

وفي الختام.. أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق من تأثير الوباء على البلدان ذات النظم الصحية الهشة وتلك التي تعانى من حالات طوارئ معقدة.. داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم التقني والمالي لهذه البلدان لتعزيز قدرات الاستجابة للحد من انتشار الوباء.