ارتفاع عدد إصابات كورونا في المكسيك إلى 2785 والوفيات 141

موظف يقوم بتطهير موقع للمشردين بعد أن أعلنت الحكومة المكسيكية حالة الطوارئ لاحتواء تفشي فيروس الكورونا في وسط العاصمة مكسيكو سيتي. تصوير: جوستافو جراف مالدونادو - رويترز.

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.