ارتفاع عدد إصابات كورونا في المكسيك إلى 2785 والوفيات 141

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قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.