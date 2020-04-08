محافظة الجيزة: انتظام عمل المخابز وتوافر السلع التموينية بقرية المعتمدية وغدا فتح مكتب بريد القرية

تفقد اليوم ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة قرية المعتمدية ونطاق مركز ومدينة كرداسة للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور ومتابعة القرية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الأجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامه أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

كما أطمئن نائب المحافظ بأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة، مشيراً الى انه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتم توفير جميع الحصص التموينية للقرية، وسيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

واضاف نائب المحافظ، خلال إجتماعه بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومديرى إدارة التموين و التضامن الأجتماعي بالمدينة، انه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الغد لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي القرية.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.