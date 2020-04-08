النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

عاود النفط الارتفاع، أمس الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين؛ حيث تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعا بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التى تراجعت فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمى برنت 21 سنتا أو 0.8% إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6% أمس الأول، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82 سنتا أو 3.8% إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4% فى الجلسة السابقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الخميس، بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا، أكثر نجاحا من اجتماع عقد فى أوائل مارس، والذى انتهى بالفشل فى تمديد تخفيضات وحرب أسعار بين السعودية وروسيا وسط تراجع الطلب.

لكن المخاوف تظل موجودة بشأن دور الولايات المتحدة فى أى تخفيضات للإنتاج.

وقال كيم كوانج‭‭ ــ ‬‬راى محلل السلع الأولية لدى سامسونج فيوتشرز فى سول: إن هناك متابعة عن كثب لما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى أى تخفيضات للإنتاج مع استمرار تركيز الأسواق على اجتماع أوبك مضيفا أن أسعار النفط متقلبة إذ السوق فى وضع الانتظار والترقب.‬‬

ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الأول الثلاثاء إن إنتاج البلاد ينخفض بالفعل بدون تدخل من جانب الحكومة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض الإنتاج الأمريكى من النفط الخام 470 ألف برميل يوميا، وتراجع الطلب بنحو 1.3 مليون برميل يوميا فى 2020.

فيما شدد وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه على أن بلاده لا توافق على عقد أى اجتماع لأوبك+ فى غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات، وذلك حسبما جاء فى خطاب إلى منظمة أوبك.