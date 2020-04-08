رئيس مدينة الدلنجات يتابع غلق الأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس رئيس المدينة، حملة على إزالة الأسواق بقرية كوم زمران وتم إزالة الباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم التأكيد على الباعة الجائلين بعدم العودة مرة أخرى ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتم توعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس والزحام لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة أنه من يخالف التعليمات يعرض نفسه للمسائلة القانونية في عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.