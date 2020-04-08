مقتل 5 جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي تركيا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بمقتل 5 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوكالة، أن "عبوة ناسفة زرعها إرهابيو حزب العمال الكردستاني على أحد الطرق في حي (كولج) بالولاية، انفجرت أثناء عبور سيارة على متنها عدد من المدنيين كانوا في طريقهم لجمع الحطب من الغابة".

وأضاف بيان لمكتب حاكم الولاية أن العبوة كانت بدائية الصنع، وأن القوات المسلحة أطلقت عملية لتوقيف منفذي الهجوم، دون المزيد من التفاصيل

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "حزب العمال الكردستاني" مصنفة منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.