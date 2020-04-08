رئيس وزراء العراق: محور علاقاتنا مع الولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودي وليس عدائيا

أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أن محور العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودي وليس عدائيا ولمصلحة البلدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب عبد المهدي في بيان قوله إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الأمريكية ومستقبل التعاون الاقتصادي والأمني، ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرت وسقوط شهداء وخسائر وبعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب وفي ظل حرصنا على المشاركة في اتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف البيان أن "محور العلاقات بين البلدين يجب أن يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم".

وتابع "لقد تلقينا قبل أيام مذكرة رسمية من الادارة الأمريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية وإعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين ، وتم خلال الفترة الأخيرة إجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين"، مشيرا إلى "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية التي تمت مؤخرا بمراسم رسمية وتحت ظل القانون والنظام".