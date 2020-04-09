الاتحاد الأوروبي يخصص 75 مليون يورو مساعدات مالية لدعم الجزائر لمواجهة فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار عن تقديم 75 مليون يورو مساعدات مالية إلى الجزائر لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا.

وقال فاريلي - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "عبرت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الجزائر واستعداده لتلبية الاحتياجات العاجلة في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص مساعدة مالية قدرها 75 مليون يورو للجزائر لدعم الصحة العامة.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1572 حالة إصابة، و205 حالات وفاة.