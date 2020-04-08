وزارة الداخلية الألمانية تقترح قواعد مشددة للحجر الصحي للقادمين من الخارج

تعمل وزارة الداخلية الألمانية حاليا على صياغة قواعد مشددة للحجر الصحي للقادمين من الخارج.

وبحسب مسودة مرسوم من الوزارة للولايات، والتي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، سيُجرى إلزام القادمين من الخارج بـ"التوجه فورا عقب وصولهم إلى ألمانيا إلى منزلهم أو مكان الإقامة الذي حددوه، والمكوث فيه لمدة 14 يوما متواصلة. ولا يُسمح طوال هذه المدة باستقبال أي زيارة من أشخاص لا ينتمون إلى نطاق منازلهم"، ويستثنى من ذلك أفراد الرعاية الصحية.

وفي حالة مخالفة هذه القواعد، سيُفرض على المخالف غرامة تتحدد قيمتها وفقا لحجم الخطر الذي شكلته المخالفة على الصحة العامة.

وتوصي الوزارة في المسودة بفرض غرامات تتراوح بين 200 يورو و25 ألف يورو على مخالفي العزل المنزلي عقب القدوم من خارج البلاد.

وتتراوح قيمة مخالفة استقبال زيارات خلال فترة الحجر بين 150 على الأقل إلى 10 آلاف يورو على الأقصى. وسيُفرض على الأفراد الذين لم يتوجهوا مباشرة إلى مننازلهم عقب الوصول إلى ألمانيا غرامة تتراوح بين 50 يورو و5 آلاف يورو.

ومن لم يف بإلزام الاتصال بالإدارة الصحية المختصة عقب الوصول إلى ألمانيا، سيُفرض عليه غرامة تتراوح بين 50 يورو و2000 يورو.

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر أول أمس الاثنين فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على العائدين من السفر الخارجي من الألمان أو مواطني الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص الذين لديهم إقامة ممتدة لسنوات في ألمانيا، وذلك لوقف سلاسل العدوى العابرة للحدود.

وبخلاف مواطني الاتحاد الأوروبي أو الذين لديهم إقامة ممتدة لسنوات طويلة في ألمانيا، ستكون هناك استثناءات بالنسبة للعمالة في المجال الطبي والعمال المسافرين والدبلوماسيين وفئات أخرى.