لوفتهانزا ترفع إعانات تخفيض ساعات الدوام للعاملين في يورووينجز

توصلت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى اتفاق لرفع إعانات تخفيض ساعات الدوام للعاملين في شركة يورووينجز المملوكة للمجموعة والتي يبلغ عدد العاملين بها نحو 1100 عامل.

وبموجب الاتفاق، أبدت لوفتهانزا استعدادها لرفع مدفوعاتها إلى 90% من صافي الدخل اعتبارا من أبريل الجاري، وفقا لما أعلنته نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، اليوم الأربعاء.

كما تم الاتفاق أيضا على تأمين الوظائف في يورووينجز.

في المقابل، لم يتم التوصل إلى اتفاق مماثل بالنسبة للعاملين في شركة جيرمان وينجز التابعة للمجموعة، والبالغ عددهم نحو 1400 عامل.

وكانت لوفتهانزا أعلنت أمس الثلاثاء وقف عمل جيرمان وينجز التي تمتلك نحو 30 طائرة، مشيرة إلى أنها ستجري مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مستقبل العاملين في جيرمان وينجز.

وأدانت نقابة "كوكبيت" للطيارين الألمان بقوة وقف تشغيل شركة جيرمان وينجز، وقال ماركوس فال، رئيس النقابة، إن لوفتهانزا تريد استغلال أزمة كورونا من أجل المضي قدما في تنفيذ إعادة هيكلة الشركة على حساب العاملين فيها، وأضاف أن النقابة تنتظر حلولا لكل العاملين في مجموعة لوفتهانزا.

كما وجه المتحدث باسم نقابة المضيفين الجويين (أوفو) مطالب مماثلة إلى لوفتهانزا.