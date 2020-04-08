قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إن اقتصاد سويسرا قد يسجل انكماشا بأكثر من 10% خلال العام الحالي، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب الحكومة فإن تمديد إجراءات الغلق الاقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين لسويسرا، مثل ألمانيا، قد يؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لسويسرا بنسبة تصل إلى 4ر10% خلال العام الحالي.

واستبعدت الحكومة تعافيا سريعا للاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا بسبب الموجة الثانية من التداعيات، والتي تشمل إفلاس الشركات والتوقف عن سداد الديون المصرفية، ولذلك لن يزيد معدل النمو المتوقع للاقتصاد السويسري في العام المقبل، عن 4ر3% من إجمالي الناتج المحلي.

كانت الحكومة السويسرية تتوقع في مارس الماضي انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 5ر1% ثم نموه بمعدل 3ر3% خلال العام المقبل.

وفي حال حدوث السيناريو الأسوأ لتداعيات أزمة كورونا، سيصل معدل البطالة في سويسرا إلى 5ر4% خلال العام الحالي، ثم يرتفع بشدة إلى 6% في العام المقبل.

وفي حال حدوث سيناريو التعافي السريع، مع إنهاء الإغلاق الاقتصادي في ألمانيا، من المتوقع انكماش الاقتصاد السويسري بمعدل 1ر7% خلال العام الحالي، ثم نموه بمعدل 3ر8% في العام المقبل.

ياتي ذلك فيما قررت الحكومة تمديد إجراءات الغلق حتى 26 نيسان/أبريل الحالي على أن تبدأ تخفيف القيود على النشاط قبل نهاية الشهر نفسه.