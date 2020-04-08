نقل النجم الإنجليزي السابق جيمي جريفز إلى المستشفى

قال وكيل جيمي جريفز مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم السابق اليوم الأربعاء إن موكله في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد دخوله المستشفى بسبب مرض لاصلة له بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكان جريفز /80 عاما/، رابع أبرز هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي برصيد 44 هدفا في 57 مباراة، قد تعرض لسكتة دماغية في عام 2015.

وذكر توتنهام في بيان بموقعه على الإنترنت في وقت سابق اليوم "يمكننا الإعلان أن هدافنا التاريخي جيمي جريفز يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج."

وأضاف النادي اللندني "نحن على تواصل مع عائلته وسنعلن عن أي تطورات في وقتها"، غيرأنه لم يكشف تفاصيل الحالة الصحية للنجم السابق.

وكشف وكيل جريفز في بيان على صفحة اللاعب السابق الرسمية على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن جريفز واع بما يجرى حوله وتحدث إلى زوجته عبر الهاتف.

وأضاف "سيخضع جريفز للفحوصات خلال هذا اليوم، وعندما تصلنا النتائج سأقوم بنشرها هنا."

أوضح وكيل جريفز "مشكلته ليست مرتبطة بفيروس كورونا ولا يبدو أنها مرتبطة بمرضه السابق. آمل ألا يبقى في المستشفى لفترة طويلة".

وأحرز جريفز 220 هدفا مع توتنهام و124 هدفا لتشيلسي ، بإجمالي 357 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، متفوقا عن أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.

كان جريفز ضمن قائمة منتخب إنجلترا الذي توج بكأس العالم عام 1966، لكن تم استبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق بعد مرحلة المجموعات، غير أنه تسلم ميدالية الفائزين عام 2009.