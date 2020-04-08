مقتل 8 مدنيين أفغان على يد طالبان شمال أفغانستان

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أقدم مسلحو حركة "طالبان" الأفغانية على قتل ثمانية مدنيين بعد اختطافهم في إقليم "بلخ" شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر بمقر شرطة إقليم "بلخ" الشمالي، قولها اليوم الأربعاء، إن مسلحي "طالبان" قتلوا الأشخاص الثمانية بعد اختطافهم من قرية "نهر السوخ" رميا بالرصاص، وأفيد بأن امرأة وطفلًا كانا من بين القتلى.

ولم تعلق "طالبان" على الحادث حتى الآن.

ويأتي هذا مع تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق النائية من إقليم "بلخ" خلال السنوات الأخيرة، فيما ينشط مقاتلو "طالبان" في تلك المناطق ويقومون بتنفيذ أنشطة إرهابية.