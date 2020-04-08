 ارتفاع الإصابات بكورونا فى إسرائيل إلى 9248 والوفيات 65 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع الإصابات بكورونا فى إسرائيل إلى 9248 والوفيات 65

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:52 ص

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 9248 حتى الساعة 21:00 من مساء الثلاثاء وتم تسجيل 65 حالة وفاة.

وقالت الوزارة" ومن مجمل الإصابات هناك 8075 حالة وصفت بالطفيفة، و189 بالمتوسطة و149 بالخطيرة و117 مريضا متصلين بجهاز التنفس الإصطناعي"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد اعلنت صباح اليوم ان عدد الاصابات 9006 والوفيات 59.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه سيتم إلزام جميع الإسرائيليين بوضع كمامات وأقنعة الوجه التى تغطى الفم والأنف في الأماكن العامة، بينما تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفصح اليهودي في ظل الإغلاق.

وقالت الحكومة إنه يتعين على الإسرائيليين ، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وضع أغطية واقية على وجوههم إما مصنوعة بالمنزل أو المنتجة صناعيا أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.


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