قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إن هناك حالة دخلت إلى المستشفى بتوقف عضلة القلب، منوهًا بأن الفحوصات أظهرت أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «عمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه تم تحويل الحالة إلى مستشفى إسنا للعزل الصحي، مشيرًا إلى أن العدوى انتقلت إلى طبيب واثنين من طاقم التمريض الذين عالجوا الحالة، وتم نقلهم إلى مستشفى إسنا.

وأشار إلى توجيه المحافظ باتخاذ عينات عشوائية من المخالطين للطبيب والممرضتين في المستشفى، لافتًا إلى أن نتائج العينات جاءت سلبية.

ونوه بأنه تم التوجيه بالعزل المنزلي لـ 40 ممرضة و13 طبيبًا، لحين التأكد من عدم وجود أعراض خلال فترة العزل، مضيفًا أنه تم تعقيم المستشفى بالكامل بعد عزلهم، مع استمرار التعقيم بشكل يومي.

ولفت إلى توفير عدد 40 ممرضة وعدد من الأطباء للعمل بمستشفى الأقصر لحين التأكد من صحة الممرضات والأطباء المعزولين في منازلهم، وذلك بالتنسيق مع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، والدكتور محمود متولي، مدير عام الطب العلاجي.

وذكر أنه يتم تعقيم قسم مرضى الكلى باستمرار، مؤكدًا على اهتمام مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالمرضى، وخصوصًا مرضى الكلى.

