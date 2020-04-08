أسطورة أرسنال يختار صلاح و7 لاعبين من ليفربول في تشكيله المفضل

اختار بول ميرسون أسطورة آرسنال الإنجليزي، 8 لاعبين من ليفربول، في تشكيل المفضل للاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان من بينهم محمد صلاح هداف الريدز.

وضم ميرسون أيضا في تشكيله 3 لاعبين من خارج ليفربول، وهم جاري كاهيل من كريستال بالاس، وكيفين دي بروين، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وقدم لاعبو ليفربول موسما قويا، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، حيث كان يتبقى له 6 نقاط فقط للتتويج بالدوري قبل توقف البريميرليج بسبب كورونا، وكان يبعد بـ25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ميرسون على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان ديك - جاري كاهيل - أندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - كيفين دي بروين

خط الهجوم : محمد صلاح - جيمي فاردي - ساديو ماني

وكان الدوري الإنجليزي قد تم تعليقه في 13 مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا، ولم يتحدد بعد موعد استكمال المسابقة.