عبد المهدي: محور العلاقات العراقية الأمريكية يجب أن يكون وديا وليس عدائيا

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، بأن محور العلاقات العراقية - الأمريكية يجب أن يتم بين البلدين بشكل ودي وليس عدائي.

وقال عبد المهدي خلال ترؤسة لاجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي "إن محور العلاقات بين البلدين يجب أن يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم".

وأضاف "لقد تلقينا قبل أيام مذكرة رسمية من الإدارة الأمريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية، وإعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق وإجراء حوار بين وفدين رسميين، وتم خلال الفترة الأخيرة إجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين".

وأوضح أن "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية من القواعد العسكرية تمت مؤخرا بمراسيم رسمية وتحت ظل القانون والنظام".

وقال "قررنا عقد هذا الاجتماع لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الأمريكية، ومستقبل التعاون الإقتصادي والأمني، ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر، وبعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب، وفي ظل حرصنا على المشاركة في اتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل إلى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا".

وعرض رئيس الوزراء المستقيل خلال الاجتماع نص المذكرة الرسمية وعدّها "تطورا مهما في العلاقات بين البلدين ولاستقرار المنطقة".

وكانت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، شرعت منذ الشهر الماضي بالإنسحاب من قواعد في مناطق متفرقة من العراق في القائم والقيارة والقصور الرئاسية في نينوى وفي /كي وان/ في كركوك والحبانية وأبو غريب ببغداد.