إغلاق كوبري الجيزة المعدني لمدة أسبوع للصيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاق كوبري الجيزة المعدني جزئياً لمدة أسبوع، لتنفيذ أعمال الصيانة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى الجيزة المعدني ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسي» أعلى الكوبري.

تشمل عملية الإغلاق من مطلع الكوبري القادم من شارع الأهرام ومطلع الكوبري للقادم من شارع ربيع الجيزي، بداية من اليوم الأربعاء حتى الثلاثاء المقبل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية، حيث سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدي المركبات بمحيط مناطق العمل.