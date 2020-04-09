إصابة شرطيين عراقيين واختطاف اثنين آخرين في حادثين منفصلين بالموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بإصابة شرطيين اثنين، واختطاف اثنين آخرين في حادثين منفصلين بالموصل شمال بغداد.

وقال النقيب سلام عبدالله من شرطة نينوى إن "عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون اليوم عند مدخل قرية قبر العبد ضمن ناحية الشورى/40كم/ جنوب الموصل، انفجرت لدى دخول دورية للشرطة إلى القرية، ما أسفر عن اصابة شرطيين اثنين باصابات متفاوتة نقلوا على اثرها إلى مستشفى قريب فيما بدأت القوات الأمنية حملة للبحث عن الفاعلين".

وأضاف المصدر أن "عناصر داعش داهموا عصر اليوم نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية في قضاء الحضر، وتمكنوا من اختطاف شرطيين اثنين واقتيادهما إلى جهة مجهولة".

كانت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية باسم (يا قائم آل محمد) لتطهير جبل شيخ إبراهيم جنوب قضاء تلعفر غرب الموصل، حيث تمكنت من تدمير 5 مضافات لداعش كانت تضم موادً لوجستية وغذائية ومواد متفجرة والاستيلاء عليها.

وما زالت مناطق مختلفة من محافظة نينوى تشهدا نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.