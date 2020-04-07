رامي صبري يحتفل بتخطي أغنية «حياتي مش تمام» 7 ملايين مشاهدة

احتفل الفنان رامي صبري بتخطي أحدث أغنياته "حياتي مش تمام" 7 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ووجه رامي رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه على موقع "انستجرام" قائلًا: "ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام.. أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. شكرا لكم".

يذكر أن الأغنية حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها فبراير الماضي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي.

يشار إلى أن رامي طرح في أغسطس الماضي ألبوم "فارق معاك"، في أول تعاون يجمعه مع شركة "نجوم ريكوردز"، وضم الألبوم 12 أغنية، هم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".