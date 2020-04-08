رئيس الوزراء الروسي: دعمنا أكثر من 30 دولة في العالم باختبارات فحص فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أرسلت أنظمتها التجريبية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى أكثر من 30 دولة.

وقال ميشوستين خلال اجتماع الهيئة التنسيقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد: "كل دول العالم تبدأ يومها بأخبار عن وضع فيروس كورونا المستجد إنه تهديد عالمي، ولن يستطيع أحد مكافحته وحيدا لقد قامت روسيا بإرسال نظامها الخاص بفحص الفيروس لأكثر من 30 دولة حول العالم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار ميشوستين إلى إرسال نظام الفحص في المقام الأول لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبلدان رابطة الدول المستقلة وعدد آخر من الدول.

كما أكد ميشوستين أنه ينبغي اتخاذ تدابير وقائية إذا كان من المستحيل لبعض الموظفين الانتقال إلى نظام العمل عن بعد.