مقتل وإصابة 44 شخصا في اشتباك بين طالبان ورجال ميليشيا شمال أفغانستان

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اندلع اشتباك مميت بين مسلحي حركة طالبان ورجال ميليشيا محليين بإقليم سامانجان شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء

وذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن مسلحي طالبان هاجموا الكمائن الأمنية التابعة لرجال الميليشيا في منطقة دره صوف بإقليم سامانجان.

وتابع البيان أن الهجوم أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف مما أسفر عن مقتل 15 مسلحا من طالبان.

وأصاب رجال الميليشيا أيضا 22 مسلحا من طالبان خلال الاشتباك، حسب البيان مضيفا أن اثنين من رجال الميليشيا المسلحين قتلا أيضا خلال الاشتباك وأصيب 5 آخرون.

ولم تعلق حركة طالبان على الاشتباك حتى الآن.