﻿ألمانيا تطالب بالسماح لشركات الطيران باستخدام قسائم إلزامية لتعويض العملاء

طالبت الحكومة الألمانية المفوضية الأوروبية، بدعم قطاع صناعة الطيران المتضرر بقوة من أزمة كورونا بالسماح له بإصدار قسائم إلزامية (كوبونات) لتعويض العملاء عن الرحلات الملغاة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة "بزنس انسايدر" استنادا إلى خطاب بعث به الوزراء الألمان، اندرياس شوير، وزير النقل، وكريستينه لامبرشت، وزيرة حماية المستهلك، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد، إلى ادينا فالين، المفوضة الأوروبية لشؤون النقل.

ونقلت المجلة عن الخطاب القول إن أحد الحلول لمواجهة التداعيات المالية لأزمة كورونا بالنسبة لقطاع الطيران يكمن في أن يتم السماح لشركات الطيران " بالرد على مطالبات استرداد أموال التذاكر مؤقتا في شكل كوبونات حتى مع عدم موافقة العميل".

وأوضح الوزراء في الخطاب الذي أرسلوه أمس الثلاثاء أن مشاكل السيولة الحالية لشركات قطاع النقل الجوي تعود في جزء كبير منها إلى مطالبات سداد أسعار التذاكر المقدمة من عملاء جرى إلغاء رحلاتهم بسبب وباء كورونا.

وأضافوا أنه في حال أفلست شركات الطيران لهذا السبب، ستكون القسائم عديمة القيمة بالنسبة للعملاء.

وقالوا إن الهدف المشترك يجب أن يتمثل في الإبقاء على هيكل سوق النقل الجوي الأوروبي لما بعد الأزمة مع وضع حماية العملاء أيضا في الحسبان.