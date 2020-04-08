قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون "تتحسن" في العناية المركزة، وأعلنت في نفس الوقت عن رقم قياسي يومي جديد بتسجيل 938 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم نقل جونسون - 55 عاما، إلى العناية المركزة في وقت متأخر مساء أمس الأول الاثنين، بعد دخوله المستشفى يوم الأحد لإجراء فحوص بعدما عانى من "أعراض مستمرة" بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وكان رئيس الوزراء أعلن إصابته بالفيروس يوم 27 مارس.

وقال وزير الخزانة ريشي سوناك للصحفيين: "أحدث المستجدات من المستشفى هي أن رئيس الوزراء لا يزال يتلقى الرعاية في العناية المركزة، وحالته تتحسن".

وأضاف: "أود أن اخطركم أيضا أنه كان جالسا في الفراش، ويتفاعل على نحو إيجابي مع الفريق المعالج".

وذكر متحدث باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق أن جونسون لا يزال "يتلقى العلاج الاعتيادي بالأكسجين"، ويتنفس دون أي مساعدة أخرى.

ووصل إجمالي حالات الوفاة في بريطانيا، متضمنا الوفيات الـ 938، إلى 7000 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى نحو 61 ألف حالة، بعد اختبار نحو 282 ألف شخص، ولكن تقديرات خبراء الحكومة البريطانية تشير إلى وجود عدة مئات من الآلاف من المصابين بالفيروس.

وتوقع باحثون أمريكيون بأن تسجل بريطانيا أعلى معدل وفيات مرتبط بالإصابة بكورونا على مستوى القارة الأوروبية.

وفي أسوأ الحالات، ووفقا لمتوسط التوقعات، ينتظر أن تسجل بريطانيا عشرات الآلاف من الوفيات، متقدمة بفارق كبير على أي دولة أوروبية أخرى.

وذكر معهد القياسات الصحية والتقييم، وهو مركز أبحاث صحي مستقل بجامعة واشنطن الأمريكية، أن " النموذج يوضح أن المملكة المتحدة لن يكون لديها ما يكفي من الأسرة، أو أسرة وحدات العناية المركزة لتلبية الاحتياجات، لدى بلوغ العجز ذروته عند 23 ألفا و 745 سريرا بوحدات العناية المركزة يوم 17 أبريل، ويتوقع (في المتوسط) تسجيل 66 ألفا و 314 حالة وفاة في البلاد بحلول الرابع من أغسطس".