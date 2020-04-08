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ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

السيناتور بيرني ساندرز
السيناتور بيرني ساندرز
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 5:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:06 م

أعلنت حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرنى ساندرز اليوم الأربعاء انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض الانتخابات.

ويجعل انسحاب ساندرز من السباق الانتخابي، من جو بايدن المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فى مواجهة الرئيس الحالى الجمهوري دونالد ترامب.

ويأتي انسحاب ساندرز فى الوقت الذى حقق فيه بايدن تفوقا واضحا، على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا خلال موسم الانتخابات التمهيدية.

وأبلغ ساندرز قراره بالانسحاب من السباق الرئاسى للعاملين معه، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل لشرح ملابسات انسحابه من السباق الرئاسي.

 


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