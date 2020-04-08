اليونان: تشديد القيود على السفر الداخلي ومزيد من الصرامة للحد من انتشار كورونا

تبنت اليونان إجراءات صارمة على رحلات السفر الداخلية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتفقد الشرطة جميع السيارات المتجهة من المدينة الكبيرة إلى الأقاليم الأخرى في أنحاء البلاد.

واعتبارا من السادسة مساء اليوم الأربعاء، تم وضع نقاط تفتيش للشرطة على جميع الطرق السريعة الريفية. وقال رئيس هيئة الحماية المدنية نيكوس تشاردالياس في تصريح للتلفزيون الحكومي: "لن يواصل رحلته إلى من يثبت أنه يعيش في الإقليم".

وتسري القيود أيضا على جميع رحلات الطيران الداخلية، والعبَّارات.

ويواجه أي مخالف دفع غرامة قدرها 300 يورو (326 دولار).

وكانت الشرطة حتى اليوم الأربعاء تطبق القيود على السفر بشكل عشوائي.

ويصل تعداد سكان اليونان إلى 5ر10 مليون نسمة، وبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا هناك 83 حالة، وهو معدل ضمن الأدنى في العالم.