العراق يسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البلاد، بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات، حسبما نشرته «وكالة الأنباء العراقية»، مساء اليوم الأربعاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في العراق؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى 69 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس 1202 إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 83 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و455 ألف إصابة.