 العراق يسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات - بوابة الشروق
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العراق يسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

هدى أمين
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:03 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البلاد، بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات، حسبما نشرته «وكالة الأنباء العراقية»، مساء اليوم الأربعاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في العراق؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى 69 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس 1202 إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 83 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و455 ألف إصابة.


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