إغلاق 7 محال تجارية لم تلتزم بإجراءات مكافحة كورونا في الكويت

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، الیوم الأربعاء، إغلاق 7 محال تجاریة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازیة المعمول لمواجهة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بیان أوردته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) اليوم، إن فرقها التفتیشیة رصدت 415 جمعیة تعاونیة وأسواقا مركزیة ومحال تجاریة وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتیشیة راقبت 80 فرعا تموینیا ومخبزا واحدا تابعا لشركة المطاحن الكویتیة للتأكد من مدى انسیابیة سیر عملیات البیع وتسلیم المواد الغذائیة لمستحقيها، فضلا عن تحریر 15 محضر ضبط لمحال تجاریة مخالفة، مشیرة إلى إعادة فتح 3 محال تجاریة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة، على ضرورة الالتزام بالقوانین لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي، مؤكدة أن فرقها المعنیة مستمرة في جولاتها التفتیشیة حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلیكن.