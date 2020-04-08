وزير التنمية الألماني يطالب بمكافحة عالمية لجائحة كورونا

دعا وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز مشاركتها في مكافحة جائحة كورونا في الدول النامية.

وقال مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن برنامج الدعم المعلن ينبغي أن يتعلق بتمويل إجراءات إضافية للدول النامية، وليس تمويل الإجراءات الحالية فقط.

وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين أكدت أمس الثلاثاء أن الاتحاد يرغب في تقديم 15 مليار يورو (3ر16 مليار دولار) لدعم مناطق أفريقيا وغيرها من مناطق العالم في جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يناقش وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي اليوم عبر مؤتمر فيديو المزيد من إجراءات الدعم للدول النامية لمواجهة أزمة كورونا.

وقال مولر: "من مصلحتنا مكافحة كورونا في كل أنحاء العالم. الإشارة ينبغي أن تكون: "الاتحاد الأوروبي يساعد ليس فقط في أوروبا، بل أيضا في أشد الدول فقرا"، معربا عن ترحيبه ببرنامج الدعم الذي أعلنته فون دير لاين.

وقال مولر: "من المهم أن تُستخدم هذه المخصصات الإضافية من الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في الدول النامية. الخطوة الأولى ينبغي أن تكون برنامجا فوريا لدعم البنية التحتية الصحية في الدول النامية، واستخدام كافة الموارد المتاحة من أجله".

وذكر الوزير أن الخطوة الثانية ينبغي أن تكون وضع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برنامج استقرار يضمن استمرار قدرة الدول والشركات على التصرف.

وأشار مولر إلى أن هذه الإجراءات يتعين تمويلها من الخطط المالية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2027، وقال: "الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية مقرونة بفقدان ملايين الوظائف على مستوى العالم. مع مرور الأيام سيجد العمال المهاجرون وعمال المصانع أنفسهم أمام العدم. يتعين علينا الحيلولة دون حدوث ذلك عبر التصرف الدولي المشترك".