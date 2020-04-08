تمريض مستشفى العجمي: أعداد مصابي كورونا في زيادة يومية بسبب سلوك المواطنين

• حالات الشفاء مبشرة.. وتجمعنا علاقات إنسانية مع مصابي كورونا

قال محمد إبراهيم، مشرف طاقم التمريض بمستشفى العجمي النموذجية في الإسكندرية (الحجر الصحي)، إن مساعدة المرضى في علاجهم ودعمهم نفسيا حتى الشفاء "مهمة إنسانية"، وعندما تم تحويل المستشفى إلى حجر صحي لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، "لم أخف أو أحاول الانسحاب أو أخذ إجازة"، مضيفا: "إذا لم أقم بدوري في تلك الأزمة، فمن سيقوم بها؟ فهذه طبيعة عملنا".

وأضاف إبراهيم، لـ"الشروق": "تجمعنا علاقات إنسانية مع المرضى من مصابي فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "المترددين في زيادة يومية"، ولكن في نفس الوقت "حالات الشفاء مبشرة"، مرجعا ذلك إلى سلوك المواطنين وإصرارهم على التجمعات؛ ما يعتبر السبب الرئيسي في انتشار الفيروس.

وأشار إبراهيم إلى أن عددهم نحو 60 ممرضا يعملون كفِرق، ومقيمون في المستشفى 24 ساعة ويبدلون كل 14 يوما، ويجرون التحاليل والمسح على أنفسهم للاطمئنان من عدم إصابتهم.

وعن العلاج، أوضح إبراهيم أنه يتم تناول الأدوية والمضادات الحيوية وأدوية ارتفاع درجات الحرارة وفق برتوكول وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تفاوت تحمل الحالات يختلف طبقا للسن وقدرة المناعة أو إصابة المريض بأمراض مزمنة من عدمه.

وقال إبراهيم، إن المرضى يأتون إلى المستشفى وفي أذهانهم فكرة الموت، متابعا أن المهمة الصعبة هي محاولة خروجهم من الحالة النفسية السيئة ودعمهم، مضيفا: "دائما نحرص على التقاط صور سلفي مع كل حالة يتم شفائها ويقرر خروجها من المستشفى".

وطالب إبراهيم، المواطنين، بالبقاء فى المنزل حتى يتم السيطرة على الفيروس، متابعا: "إذا لم نستطع الآن السيطرة على المرض، سيصل بنا الحال إلى إسبانيا وبريطانيا".