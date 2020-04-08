كشفت مصادر طبية بالمعهد القومي للقلب عن إصابة ممرض بالمعهد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 18 )، وذلك بعد قيام مستشفي المبرة بمصر القديمة بإرسال خطاب للمعهد يؤكد استقبال مستشفى المبرة لسيدة مسنة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا قادمة من معهد القلب.

وقال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه فور تلقي خطاب مستشفي المبرة، قام المعهد بأخذ مسحات لجميع المخالطين للسيدة، وتبين اصابة ممرض بدون ظهور اَي أعراض عليه، وسلبية نتائج باقي المخالطين.

وأضاف أن المعهد أجرى تحاليل لمسحات من جميع المخالطين المباشرين للممرض المصاب، بينهم أطباء وممرضين وعاملين وستظهر نتائجها مساء غد الخميس.

وذكر أسامة أنه تم غلق قسم الاستقبال وتعقيمه، ليعمل بدءا من غد عقب الانتهاء من عملية التعقيم، وتم نقل العيادات الخارجية إلى الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة فقط حتى الغد.

وأوضح أنه تم نقل الممرض المصاب إلى مستشفى العجوزة للحجر الصحي، كما تم عزل المخالطين غير المباشرين له لمدة 14 يوما في منازلهم.