بطريركية الروم الأرثوذوكس توزع طرودا غذائية في القدس لمواجهة كورونا

وزعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية -بتعليمات من ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن- مئات الطرود الغذائية في أحياء مدينة القدس المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود البطريركية المقدسية للمساهمة في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس الكورونا، فقد سبق وقرر البطريرك ثيوفيلوس الثالث، إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020، كما نفذت البطريركية المقدسية حملة مساندة محافظة بيت لحم والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية.

وقال الأب عيسى مصلح الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن جهود البطريرك ثيوفيلوس الثالث تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية والالتزام بخدمة المجتمع وتقديم كل ما هو ممكن لمساندة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدرس إمكانيات توسيع حملة توزيع الطرود الغذائية لتشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى تقديم تبرعات لجهات مختلفة تعمل على مواجهة فيروس الكورونا حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية كانت على مدار التاريخ أحد أهم أعمدة المجتمع المقدسي، ومنذ ألفي عام وهي تقوم بواجبها تجاه مدينة القدس وباقي مناطق الأراضي المقدسة.