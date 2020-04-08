﻿تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 575 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد المصابين بالفيروس، يدخل ضمنه حالات الإصابة التي اكتُشفت للبنانيين المغتربين الذين عادوا أمس إلى بيروت على متن رحلتي طيران قادمتين من العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الفرنسية باريس ورحلة أخرى خاصة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 587 فحصا للمقيمين داخل لبنان، إلى جانب 276 فحصا للمغتربين العائدين.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن اكتشاف 7 إصابات بفيروس كورونا وذلك من أصل 108 ركاب كانوا على متن الطائرة التي وصلت من مدريد، وكذلك اكتشاف 4 إصابات بالفيروس من أصل 118 راكبا في الطائرة التي وصلت من باريس، إلى جانب الإصابة التي جرى الإعلان عنها مساء أمس لراكب قادم من العاصمة البريطانية لندن على متن طائرة خاصة وهي لشخص من فريق التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية.