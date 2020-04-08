قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحظر الجديد الذي سيبدأ تطبيقه صباح غد، يحمل العديد من التسهيلات فيما يخص النشاط الاقتصادي، مضيفًا أنه يتضمن إتاحة خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ 24.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن خدمات التوصيل تشمل توصيل الخدمات والمنتجات كافة، سواء المأكولات أو الأدوية أو غيرها من المستلزمات والمنتجات، موضحًا أن القرار يسمح لوسائل التوصيل بالمرور من الكمائن خلال فترات الحظر.

وأكد أن خدمات التوصيل أصبحت مستثناه من قرار الحظر الجديد طوال أيام الأسبوع، ذاكرًا أن هذه التسهيلات تساعد المواطنين على التزام المنزل.