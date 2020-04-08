 أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا في العالم بألفي وفاة و30 ألف إصابة - بوابة الشروق
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أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا في العالم بألفي وفاة و30 ألف إصابة

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 2:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 2:49 ص

سجلت الولايات المتحدة نحو ألفي حالة وفاة وحوالي 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ انتشار الوباء.


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