أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا في العالم بألفي وفاة و30 ألف إصابة

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سجلت الولايات المتحدة نحو ألفي حالة وفاة وحوالي 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ انتشار الوباء.