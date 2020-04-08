الاتحاد الأوروبى يرغب فى وقف الرحلات الخارجية حتى منتصف الشهر المقبل

أعربت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن رغبتها فى وقف كافة الرحلات الخارجية غير الضرورية إلى دول التكتل حتى 15 مايو المقبل، مع تمديد القيود المفروضة حاليا في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس في بيان اليوم الأربعاء: "رغم إمكانية رؤيتنا نتائج أولية مشجعة، إلا أن تمديد قيود السفر ضروري لمواصلة الحد من مخاطر انتشار المرض بصورة أكبر".

وقررت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 17 مارس باستثناء أيرلندا، وسويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا، فرض الإجراء لمدة 30 يوما بشكل مبدئي، على أن يترك الأمر لكل دولة على حدة لاتخاذ قرار بشأن التمديد المقترح.

وتنطبق الاستثناءات على المقيمين في الاتحاد الأوروبي لأمد طويل وأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين وبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بين آخرين.

وذكرت المفوضية أن أي قرار بتمديد القيود مرة أخرى لما بعد 15 مايو يجب تقييمه "بناء على تطور الوضع الوبائي".