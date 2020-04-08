استطلاع: 59% من الأتراك غير راضين عن خطة أردوغان لمواجهة كورونا

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي، أن 94% من الأتراك يشعرون بالقلق البالغ إزاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأن 59% منهم غير راضين عن الخطط الحكومية لمواجهة الأزمة.

وبحسب الاستطلاع الذى أجراه مركز أبحاث "أبسوس" مطلع الشهر الجاري، فإن حالة القلق بتركيا تصاعدت بواقع 15 نقطة مئوية منذ الاستطلاع الذي أجري بين 13 و16 مارس الماضى بعد الإعلان عن الوباء رسميًا، حيث كانت النسبة 79%، وفقا لما ذكره موقع "تي24" الإخباري التركي.

وانخفضت نسبة الذين يقولون إن انتهاء الوباء سيستغرق أكثر من ستة أشهر من 45% إلى 36%، ما يدل على انخفاض الثقة في أداء الحكومة التركية لمواجهة هذا الوباء.

ووصلت نسبة الذين يقولون إن الوباء يشكل خطرًا كبيرًا جدًا على الاقتصاد إلى 91%.

وأظهر تحليل النتائج أن 71.5 % من ناخبي حزب العدالة والتنمية كانوا من بين الذين عبروا عن آراء سلبية بشأن الخطة الاقتصادية للحكومة، بينما كان المعدل أكبر بنسبة 80.9% بين ناخبي حزب الحركة القومية، الذي كان حليفًا وثيقًا لحزب العدالة والتنمية لسنوات.

ورأى 10.2% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن حزمة الدعم الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة شاملة وكافية، فيما يعتقد 59.5% أن الخطط الحكومية لن توفر الراحة لأي شخص في ظل الأزمة، ويقول 28.1% إن الحزمة كانت تستهدف قطاعات محددة فقط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد بتقديم نحو 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد في ظل تفشي الوباء، وتعرضت خطته للانتقاد لإدراج حوافز ضريبية بدلًا من تقديم الدعم المباشر للشركات والأفراد المعرضين لخطر أزمات مالية.

وأعلن أردوغان عن بدء بناء مستشفيين في مدينة إسطنبول، لعلاج مرضى كورونا، مشيرًا إلي أنه سيتم الانتهاء من أعمال البناء الخاصة بالمستشفيين في غضون 45 يومًا، مضيفًا أن كل منهما يسع لـ1000 سرير، وفقا لصحيفة "حرييت" التركية.