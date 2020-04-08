وزير الرياضة: إلغاء الموسم أو تتويج الأهلي بطلا للدوري مسؤولية اتحاد الكرة

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سلطة الوزارة في اتخاذ قرار إلغاء الدوري أو استكماله، في ظل استمرار توقف كافة الأنشطة الكروية وبقية الألعاب الفردية والجماعية الأخرى، لتدارك خطر انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن اليوم الأربعاء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار فرض حظر التجول، لمدة أسبوعين آخرين حتى يوم 23 من شهر أبريل الجاري، مع استمرار العمل بكافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا.

وبعد قرار تمديد حظر التجوال، إصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله أنه بناء على القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، تم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من 15 أبريل لمدة 15 يومًا أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية لجميع الأعمار السنية.

وزير الشباب والرياضة، أوضح في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" ببرنامج "على مسؤوليتي" :" جميع الاتحادات لمختلف الألعاب، وكافة المؤسسات الرياضية، تسير بنسق واحد، وهو الالتزام بقرار الدولة، بتعليق كافة الأنشطة الرياضية".

وأضاف:" وزارة الرياضة لا تتدخل في عمل اتحاد الكرة (اللجنة الخماسية)، ولا في عمل أي اتحادات أخرى، التدخل فقط يكون في الشئون القومية".

وعن مصير بطولة الدوري العام من إلغائها أو إعلان تتويج الأهلي بطلا للمسابقة، نظرًا لفارق النقاط الذي يبتعد بيه عن أقرب ملاحقيه.. أكد أشرف صبحي:" هذا القرار سواء باستكمال الموسم أو إلغاء الدوري ليس من اختصاص وزارة الرياضة، اتحاد الكرة وجمعيته العمومية هو المنوط به".

وأختتم وزير الرياضة حديثه:"جمعني اتصال تليفوني مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أبلغني بأنه لا يوجد أي مؤشرات أو اتخاذ أي قرارات تتعلق بإلغاء الدوري، أو استكماله أو تتويج الأهلي باللقب".