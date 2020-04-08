الكونجرس يطالب خطوط الطيران الأمريكية بالمساعدة في إعادة الأمريكيين من الخارج

حث كبار نواب لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة وزارة الخارجية في إعادة الأمريكيين العالقين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى البلاد.

وفي خطاب تلقته الخطوط الأمريكية وخطوط دلتا والخطوط المتحدة للطيران، دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي إليوت إنجيل والعضو البارز الجمهوري مايكل ماكاول الثلاث شركات "للمشاركة بأكبر شكل ممكن" في الجهود الجارية لإعادة الأمريكيين من الخارج.

وأشار إنجيل وماكاول -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن طلبات العودة إلى البلاد من الأمريكيين في الخارج تتزايد من مناطق نائية وصعب الوصول إليها، مطالبين الخطوط الجوية الثلاث بالمساعدة في إعادتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من الأمريكيين مازالوا عالقين في الخارج وسط إغلاق غير مسبوق للحدود في جميع أنحاء العالم كجزء من الجهود الدولية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وساعدت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 46 ألف أمريكي في العودة إلى الولايات المتحدة من 81 دولة حول العالم، ومازالت جهود إعادة العالقين في الخارج مستمرة.