 عودة مركبة الشحن «دراجون» إلى الأرض بعد مهمة ناجحة في الفضاء - بوابة الشروق
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عودة مركبة الشحن «دراجون» إلى الأرض بعد مهمة ناجحة في الفضاء

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:56 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:56 ص

عادت مركبة الشحن الفضائية "دراجون" التابعة لشركة سبيس إكس، إلى الأرض بنجاح يوم الثلاثاء، بعد أن انتهت من مهمة إعادة الإمداد الأخيرة لها في محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك حسبما أفادت الشركة الفضائية الأمريكية الخاصة وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وانفصلت المركبة عن المحطة الساعة 0906 صباحا (1306 بتوقيت جرينتش).

ونشرت سبيس إكس تغريدة حوالى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي أكدت فيها عودة المركبة دراجون بعد انتهائها من مهمة إعادة الإمداد العشرين والأخيرة.

وانطلقت الكبسولة من كيب كانافيرال في الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية أوائل شهر مارس، محملة بأكثر من 1950 كيلوجراما من الإمدادات لرواد الفضاء في المحطة المدارية.


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