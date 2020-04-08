«ليفايس» تعيد فتح معظم متاجرها في الصين بعد إغلاقها بسبب كورونا

أعلنت شركة ليفي شتراوس آند كو (ليفايس)، أيقونة صناعة الجينز الأمريكية، الثلاثاء، أنها أعادت فتح معظم متاجرها في الصين، وذلك بعد إغلاق واسع النطاق نتيجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، مما اضطرها لإغلاق متاجرها في يناير.

وتسبب ذلك الإغلاق في خسائر للشركة بقيمة 20 مليون دولار من صافي إيراداتها في آسيا في الربع الأول من 2020، حيث كانت معظم المتاجر في الصين مغلقة حتى نهاية الربع في 23 شباط/فبراير، حسبما قالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها في أول تقرير فصلي لعام 2020.

وقالت الشركة إن المبيعات في الصين تتعافى أسبوعا تلو الآخر ،مع إعادة فتح معظم المتاجر ، بما في ذلك في مدينة ووهان التي كانت مركز تفشي الفيروس.

وتأسست الشركة على يد ليفي شتراوس، المولود في ألمانيا، وذلك عام 1853.